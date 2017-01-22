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Олимпиада
Райан Мэйсон
№8
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 июня 1991 (29) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:30
Челси
2 : 0
Халл Сити
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 21'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 21' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Халл Сити
3 : 1
Борнмут
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
3
Борнмут
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
18:00
Вест Бромвич
3 : 1
Халл Сити
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
3
Халл Сити
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
30.12.2016
30 дек. 2016
пт
23:00
Халл Сити
2 : 2
Эвертон
30.12.2016
30 дек. 2016
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
2
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
20:15
Халл Сити
0 : 3
Манчестер Сити
82'
82'
82'
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
20:15
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Халл Сити
0
Манчестер Сити
3
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
Тоттенхэм
3 : 0
Халл Сити
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
3
Халл Сити
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Халл Сити
3 : 3
Кристал Пэлас
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Халл Сити
3
Кристал Пэлас
3
был в запасе
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
23:00
Мидлсбро
1 : 0
Халл Сити
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
23:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
Халл Сити
1 : 1
Вест Бромвич
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Сандерленд
3 : 0
Халл Сити
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:15
Халл Сити
2 : 1
Саутгемптон
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Уотфорд
1 : 0
Халл Сити
57'
57'
57'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Халл Сити
0 : 2
Сток Сити
77'
77'
77'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
0
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Борнмут
6 : 1
Халл Сити
34'
34'
34'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
34'
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Борнмут
6
Халл Сити
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
Халл Сити
0 : 2
Челси
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Халл Сити
0
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
Ливерпуль
5 : 1
Халл Сити
37'
37'
37'
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
5
Халл Сити
1
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Халл Сити
1 : 4
Арсенал
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Халл Сити
1
Арсенал
4
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
Бернли
1 : 1
Халл Сити
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1
Халл Сити
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе