Ибрахим (Ибрахим Обайоми)
№11
Нападающий
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Команда
Маритиму
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
20 янв. 1989 (32) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Бордо
1 : 0
Маритиму
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бордо
1
Маритиму
0
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Маритиму
1 : 1
Бордо
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Маритиму
1
Бордо
1
был в запасе