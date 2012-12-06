Фиделис (Филипе Фиделис Дос Сантос)
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 июня 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Маритиму
79'
79'
79'
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
79'
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Маритиму
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Бордо
1 : 0
Маритиму
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бордо
1
Маритиму
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Маритиму
1 : 1
Бордо
69'
69'
69'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Маритиму
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Брюгге
2 : 0
Маритиму
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
2
Маритиму
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Маритиму
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 54' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маритиму
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 54' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур