Гонсало Абреу
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 апр. 1985 (35) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
18'
18'
18'
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
18'
минуты: 1' - 54'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 54' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Брюгге
2 : 0
Маритиму
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
2
Маритиму
0
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Маритиму
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маритиму
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур