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Евро-2020
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Олимпиада
Родриго Антонио
№27
Полузащитник
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Команда
Пасуш де Феррейра
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 июля 1987 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Днепр
2 : 0
Пасуш де Феррейра
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Днепр
2
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Пандурий
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Пасуш де Феррейра
1
Пандурий
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Фиорентина
3 : 0
Пасуш де Феррейра
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фиорентина
3
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур