Родриго Антонио
№27
Полузащитник
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Команда
Пасуш де Феррейра
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 июля 1987 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Днепр
2 : 0
Пасуш де Феррейра
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Днепр
2
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Пандурий
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Пасуш де Феррейра
1
Пандурий
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Фиорентина
3 : 0
Пасуш де Феррейра
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фиорентина
3
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур