Валентин Роберж
№22
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 июня 1987 (33) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Марсель
1 : 3
Аполлон
49'
49'
49'
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Марсель
1
Аполлон
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Аполлон
2 : 0
Лацио
49'
49'
49'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аполлон
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Аполлон
2 : 3
Айнтрахт
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аполлон
2
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Айнтрахт
2 : 0
Аполлон
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Айнтрахт
2
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Аполлон
2 : 2
Марсель
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аполлон
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Лацио
2 : 1
Аполлон
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лацио
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур