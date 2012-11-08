Олбердам (Олбердам Де Оливейра Серра)
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 февр. 1985 (36) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Бордо
1 : 0
Маритиму
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бордо
1
Маритиму
0
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур