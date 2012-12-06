Сержиу Семедо
№66
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
23 февр. 1988 (33) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Бордо
1 : 0
Маритиму
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бордо
1
Маритиму
0
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Маритиму
1 : 1
Бордо
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Маритиму
1
Бордо
1
был в запасе