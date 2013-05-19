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Евро-2020
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Олимпиада
Адам Кэмпбелл
№49
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Хэм
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
14:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Сандерленд
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Сандерленд
3
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Сток Сити
10.03.2013
10 марта 2013
вс
18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Сток Сити
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 3
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе