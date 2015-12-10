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Олимпиада
Жоао Гильерме
№3
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 апр. 1986 (34) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
АПОЭЛ
1 : 3
Спарта
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
1
Спарта
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Шальке-04
1 : 0
АПОЭЛ
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шальке-04
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
2
АПОЭЛ
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Спарта
2 : 0
АПОЭЛ
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
2
АПОЭЛ
0
был в запасе