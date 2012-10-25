Бруно Коутиньо
№32
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 июня 1986 (34) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
1
Виктория
2
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур