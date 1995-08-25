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Евро-2020
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Олимпиада
Питер Геркенс
№8
Полузащитник
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
13 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2013/2014
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
0
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фенербахче
2
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
2 : 2
Фенербахче
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Андерлехт
2
Фенербахче
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
0
Динамо
2
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спартак
1
Андерлехт
0
был в запасе