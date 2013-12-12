Йорди Кроукс
№37
Полузащитник
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Команда
Генк
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
15 янв. 1994 (27) лет
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Тун
0 : 1
Генк
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тун
0
Генк
1
был в запасе