Стийн Вертелаерс
№53
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
19 апр. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Базель
2 : 2
Генк
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Базель
2
Генк
2
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Генк
3 : 0
Фехервар
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Генк
3
Фехервар
0
был в запасе