Йеспер Йоргенсен
№8
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Дания
Дата рождения
9 мая 1984 (36) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Брюгге
1 : 2
Бордо
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брюгге
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Брюгге
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
19'
19'
19'
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
19'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
2
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Брюгге
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Бордо
4 : 0
Брюгге
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бордо
4
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур