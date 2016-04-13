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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Паулу Лопеш
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
29 июня 1978 (42) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
13.04.2016
13 апр. 2016
ср
21:45
Бенфика
2 : 2
Бавария
13.04.2016
13 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
2
Бавария
2
был в запасе
05.04.2016
05 апр. 2016
вт
21:45
Бавария
1 : 0
Бенфика
05.04.2016
05 апр. 2016
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Бавария
1
Бенфика
0
был в запасе
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:00
Зенит
1 : 2
Бенфика
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Зенит
1
Бенфика
2
был в запасе