Хади Сако
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 марта 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 15:00
Ньюпорт Каунти
2 : 1
Лидс
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
2
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала