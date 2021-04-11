Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Пундж
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 авг. 1992 (28) лет
Рост
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
был в запасе
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0
Бордо
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Бордо
1 : 0
Брест
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Бордо
0 : 2
Монпелье
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Монпелье
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Монако
4 : 0
Бордо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
4
Бордо
0
был в запасе
Показать все игры