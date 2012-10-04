Серже Н'Гал
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
13 янв. 1986 (35) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
был в запасе