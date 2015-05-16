Клейтон (Клейтон Рафаэль Лима да Силва)
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 февр. 1990 (31) год
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 51'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 1' - 51' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
90'
90'
90'
90'
90'
90'
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
90'
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 11:00
Луч
1 : 1
Тюмень
14.03.2015 14 марта 2015 сб 11:00
минуты: 1' - 34'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 34' / Россия. ФНЛ, 22 тур
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тюмень
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
57'
57'
57'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 19 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
23'
23'
23'
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
23'
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
27', 51'
27', 51'
27', 51'
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
27', 51'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
38'
38'
38'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
18'
18'
18'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
18'
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур