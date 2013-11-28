Элдер Кабрал
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 мая 1984 (36) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
АПОЭЛ
0 : 0
Маккаби
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АПОЭЛ
0
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
АПОЭЛ
2 : 1
Бордо
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
АПОЭЛ
0 : 3
Айнтрахт
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АПОЭЛ
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Маккаби
0 : 0
АПОЭЛ
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
0
АПОЭЛ
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур