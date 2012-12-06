Нивалду (Нивалду Алвеш Фрейтас Сантос)
№27
Защитник
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Команда
Теплице
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
10 июля 1988 (32) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Академика
1 : 1
Виктория
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Академика
1
Виктория
1
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Академика
2 : 0
Атлетико
41'
41'
41'
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Академика
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
2
Академика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Виктория
3 : 1
Академика
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
3
Академика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур