Флавиу Феррейра
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 окт. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 23:00
Эйбар
1 : 0
Малага
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
1
Малага
0
был в запасе