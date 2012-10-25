Жуниор Лопес
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 окт. 1987 (33) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
62'
62'
62'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 22' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
2
Академика
1
минуты: 22' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Виктория
3 : 1
Академика
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
3
Академика
1
был в запасе