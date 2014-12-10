Рикарду (Жорже Ново Нуньеш)
№82
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 июля 1982 (38) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
Порту
1 : 1
Шахтер
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Порту
1
Шахтер
1
был в запасе