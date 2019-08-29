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Хоккей
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Виктор Клонаридис
№7
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 июля 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Трабзонспор
0
АЕК
2
был в запасе
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:15
Университатя
0 : 2
АЕК
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Университатя
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд