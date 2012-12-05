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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Джошуа Джон
№12
Нападающий
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Команда
Нордшелланд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 окт. 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
Челси
6 : 1
Нордшелланд
46'
46'
46'
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
46'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Челси
6
Нордшелланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
Нордшелланд
2 : 5
Шахтер
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 80'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Нордшелланд
2
Шахтер
5
минуты: 1' - 80' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
Ювентус
4 : 0
Нордшелланд
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Ювентус
4
Нордшелланд
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
Нордшелланд
1 : 1
Ювентус
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Нордшелланд
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
Нордшелланд
0 : 4
Челси
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Нордшелланд
0
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
Шахтер
2 : 0
Нордшелланд
78'
78'
78'
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
2
Нордшелланд
0
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур