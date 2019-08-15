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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Марио Тичинович
№19
Полузащитник
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Команда
Локерен
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
20 авг. 1991 (29) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Зриньски
1 : 0
Мальме
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Зриньски
1
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 0
Зриньски
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мальме
3
Зриньски
0
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Утрехт
1
Зриньски
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд