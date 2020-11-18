Андерс Кристиансен
№7
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 июня 1990 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 6 тур
Бельгия
4
Дания
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 6 тур