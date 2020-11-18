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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Андерс Кристиансен
№7
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 июня 1990 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 6 тур
Бельгия
4
Дания
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 6 тур