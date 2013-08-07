Иван Рунье
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Нордшелланд
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
9 окт. 1990 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 19:00
Зенит
5 : 0
Нордшелланд
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Зенит
5
Нордшелланд
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов, 3 раунд
30.07.2013 30 июля 2013 вт 20:00
Нордшелланд
0 : 1
Зенит
30.07.2013 30 июля 2013 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Нордшелланд
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов, 3 раунд