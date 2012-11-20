Томас Вилладсен
№16
Вратарь
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Команда
Хорсенс
Гражданство
Дания
Дата рождения
4 сент. 1984 (36) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
Нордшелланд
2 : 5
Шахтер
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Нордшелланд
2
Шахтер
5
был в запасе
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
Нордшелланд
1 : 1
Ювентус
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Нордшелланд
1
Ювентус
1
был в запасе
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
Нордшелланд
0 : 4
Челси
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Нордшелланд
0
Челси
4
был в запасе
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
Шахтер
2 : 0
Нордшелланд
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
2
Нордшелланд
0
был в запасе