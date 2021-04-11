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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Стефано Денсвил
№24
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
7 мая 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кротоне
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1
Кротоне
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 2
Болонья
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1
Болонья
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0
Наполи
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур