Джонатан Нанизаямо
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1992 (29) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 20:50
Реал Сосьедад
2 : 0
Сарагоса
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 20:50
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2
Сарагоса
0
был в запасе