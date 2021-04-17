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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Брам Нуйтинк
№17
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 мая 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Кротоне
-:-
Удинезе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
-
Удинезе
-
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
80'
80'
80'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
80'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 43'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
минуты: 1' - 43' / Италия. Серия А, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
16'
16'
16'
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Верона
1 : 0
Удинезе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1
Удинезе
0
был в запасе