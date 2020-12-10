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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Дави Руф
№33
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 февр. 1994 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига чемпионов квалификация
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Хоффенхайм
4 : 1
Гент
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
4
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 2
Слован
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 4
Хоффенхайм
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Хоффенхайм
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур