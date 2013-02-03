Алессандро Фаваро
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Виртус Ланчано
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 июля 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
был в запасе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 21:45
Наполи
2 : 1
Удинезе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
2
Удинезе
1
был в запасе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2
Удинезе
2
был в запасе