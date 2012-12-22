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«Реал» выиграл у «Барселоны»
Леонардо Мелацци
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
4 февр. 1991 (30) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1
Дженоа
1
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Торино
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1
Торино
1
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Пескара
2 : 0
Дженоа
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2
Дженоа
0
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2
Кьево
4
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Дженоа
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0
Дженоа
1
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
Сампдория
3 : 1
Дженоа
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Дженоа
1
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Наполи
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Наполи
4
был в запасе
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
22:45
Дженоа
0 : 1
Фиорентина
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
0
Фиорентина
1
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:45
Милан
1 : 0
Дженоа
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
21:45
Дженоа
2 : 4
Рома
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
21:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2
Рома
4
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:45
Дженоа
1 : 1
Палермо
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Палермо
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
13:30
Удинезе
0 : 0
Дженоа
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0
Дженоа
0
был в запасе
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Парма
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1
Парма
1
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
21:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0
Дженоа
1
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур