Брайан Дабо
№14
Полузащитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 февр. 1992 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
90'
90'
90'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
был в запасе
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
был в запасе
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
83'
83'
83'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
57'
57'
57'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
87'
87'
87'
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 7 тур