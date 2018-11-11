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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Мануэль Итурра
№16
Полузащитник
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Команда
Малага
Гражданство
Чили
Дата рождения
23 июня 1984 (36) лет
Рост
173
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2012/2013
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Вильярреал
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
2
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
18:15
Вильярреал
1 : 1
Леванте
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
1
Леванте
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
31'
31'
31'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3
Вильярреал
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
Вильярреал
0 : 1
Вальядолид
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
0
Вальядолид
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:15
Вильярреал
0 : 0
Валенсия
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0
Валенсия
0
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
Леганес
0 : 1
Вильярреал
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0
Вильярреал
1
был в запасе