Геворг Арутюнян
№56
Нападающий
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 февр. 1997 (24) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Рубин
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 12:00
минуты: 66' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2
Рубин
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала