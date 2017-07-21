Тагир Мусалов
№75
Нападающий
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1994 (27) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
Анжи
1 : 0
Амкар
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур