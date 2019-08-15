Райан Камильери
№5
Защитник
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Команда
Валлетта
Гражданство
Мальта
Дата рождения
22 мая 1988 (32) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:00
Валлетта
0 : 4
Астана
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Валлетта
0
Астана
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 17:00
Астана
5 : 1
Валлетта
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Астана
5
Валлетта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд