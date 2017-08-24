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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Анджело Энрикес
№9
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Чили
Дата рождения
13 апр. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
Скендербеу
0 : 0
Динамо
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Скендербеу
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
Динамо
1 : 1
Скендербеу
90'
90'
90'
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
90'
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
1
Скендербеу
1
был в запасе