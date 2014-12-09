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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Вейсел Сары
№88
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
25 июля 1988 (32) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
Галатасарай
1 : 4
Арсенал
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Арсенал
4
был в запасе
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Андерлехт
2 : 0
Галатасарай
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Галатасарай
0
был в запасе
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
Арсенал
4 : 1
Галатасарай
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
4
Галатасарай
1
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Галатасарай
1 : 1
Андерлехт
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур