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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Элисон Пьер Морейра Сильва
№37
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 июня 1988 (32) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3
Волгарь
1
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур