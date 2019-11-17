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Материалы
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Крис Филлипс
№6
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
8 марта 1994 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
Люксембург
0 : 2
Португалия
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Люксембург
0
Португалия
2
был в запасе
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Сербия
3 : 2
Люксембург
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Сербия
3
Люксембург
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Португалия
3 : 0
Люксембург
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Португалия
3
Люксембург
0
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Люксембург
1 : 3
Сербия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Люксембург
1
Сербия
3
был в запасе