Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Мальта
Германия
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Уфа
Бавария
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Гиоргос Василиу
№88
Защитник
Подписаться
Команда
Аполлон
Гражданство
Кипр
Дата рождения
12 июня 1984 (36) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Сан-Марино
0 : 4
Кипр
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Сан-Марино
0
Кипр
4
был в запасе
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Кипр
1 : 1
Казахстан
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Кипр
1
Казахстан
1
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Россия
1 : 0
Кипр
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Россия
1
Кипр
0
был в запасе
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Шотландия
2 : 1
Кипр
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Шотландия
2
Кипр
1
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Кипр
0 : 2
Бельгия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Кипр
0
Бельгия
2
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5
Сан-Марино
0
был в запасе