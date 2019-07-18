Ренато Арапи
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
28 сент. 1986 (34) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 18:00
Теута
1 : 0
Вентспилс
77'
77'
77'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Теута
1
Вентспилс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:45
Вентспилс
3 : 0
Теута
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вентспилс
3
Теута
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд