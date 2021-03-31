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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Этрит Бериша
№1
Вратарь
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Албания
Дата рождения
10 марта 1989 (32) года
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. лига с
италия. серия а
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Сан-Марино
0 : 2
Албания
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Сан-Марино
0
Албания
2
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Албания
0 : 2
Англия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Албания
0
Англия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Андорра
0 : 1
Албания
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур