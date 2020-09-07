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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Армандо Садику
№9
Нападающий
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Команда
Малага
Гражданство
Албания
Дата рождения
27 мая 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
испания. примера
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Белоруссия
0 : 2
Албания
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Белоруссия
0
Албания
2
был в запасе